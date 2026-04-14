Israel continúa sus ataques contra el Líbano pese al inminente inicio de conversaciones

Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), cazas y drones israelíes atacaron las áreas meridionales de Zawtar al Sharqiya, Baraachit, Chebaa, Srifa, Al Shahabie, Blida, Tiro y Ain Baal, entre otras, así como una casa en Rihan o un vehículo en una carretera de Abassiya.

Decenas de viviendas fueron destruidas este martes, entre ellas más de diez solo en el pueblo de Sohmor, en el oriental Valle de la Bekaa, mientras que el medio estatal también informó de daños en las inmediaciones del Hospital Gubernamental de Tebnine, en el sur del país.

Varios de los ataques causaron víctimas mortales, incluidos cuatro miembros de una misma familia en Sohmor, que medios locales identificaron como un matrimonio y sus dos hijos.

Mientras tanto, el ministro libanés de Información, Paul Morcos, aseguró tras mantener un encuentro con el presidente, Joseph Aoun, que la solución a la actual situación pasa por las negociaciones bajo auspicios internacionales y que se está avanzando hacia la salida propuesta por el jefe de Estado.

"Los esfuerzos del presidente Aoun están claramente dirigidos a llamar, subrayar y presionar por un alto el fuego y por el final de la guerra. Estamos avanzando dentro del marco de esta iniciativa presidencial", sentenció Morcos, en declaraciones recogidas por la ANN.

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El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunirán este martes en Washington para tratar de buscar una salida a una guerra que deja ya más de 2.000 muertos y un millón de desplazados en el Líbano desde su inicio hace seis semanas.