Israel mata a seis palestinos, entre ellos dos menores, en tres ataques en Gaza

Según informó la Defensa Civil gazatí, en el ataque contra el vehículo murieron cuatro personas -entre ellas un niño- y los cuerpos fueron trasladados a los hospitales Shifa y Bautista Al Ahli de la ciudad de Gaza.

El Ministerio de Interior gazatí informó en un comunicado de que los fallecidos en el ataque contra el coche policial son un agente y tres civiles, entre los que se encuentra el niño. Según la institución, el vehículo estaba llevando a cabo una misión en el momento del ataque.

El grupo islamista Hamás condenó el bombardeo y apuntó que Israel ha intensificado sus ataques contra agentes de policía en la Franja en un intento de "debilitar el aparato de seguridad" del enclave.

"Buscan sembrar el caos -afirmó en un comunicado- y dar la oportunidad a sus milicias satélite de llevar a cabo sus planes perniciosos".

Los grupos a los que se refiere son organizaciones armadas por Israel que operan con connivencia del Ejército desde la zona bajo su control y llevan a cabo operaciones ocasionales en el resto del enclave contra Hamás o instituciones de su Gobierno, como la Policía.

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Tras este ataque, otro menor de 14 años murió en el campo de refugiados de Halawa en Yabalia, al norte de la capital, por disparos del Ejército, informó el Hospital Shifa.

Estos ataques se produce pese al alto el fuego en vigor, y después de que esta mañana otro palestino muriese en un ataque aéreo contra la ciudad de Beit Lahia (norte), según confirmó una fuente médica también del Shifa.

El Ejército israelí emitió un comunicado a primera hora de la tarde asegurando que los soldados abatieron en el norte de Gaza a una persona que se acercaba a la línea amarilla, la frontera imaginaria a la que se retiraron sus tropas al empezar la tregua, tras la que se extiende un perímetro que abarca más del 50 % de Gaza y permanece ocupada militarmente.

El texto no especifica si los hechos relatados ocurrieron en Beit Lahia.

Con ellos, ya son más de 760 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, además de unos 2.100 heridos.

De ellos, más de 200 han muerto en ataques de las fuerzas israelíes cerca de la denominada línea amarilla, donde las tropas de Israel siguen apostadas y consideran a cualquiera que se acerque una amenaza.

Además, 760 cadáveres han sido recuperados entre los escombros o devueltos por Israel en estos seis meses, pero como Israel bloquea también la entrada a Gaza de instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, la identificación de estos cuerpos resulta casi imposible.