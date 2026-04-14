Lula envía al Congreso un proyecto para reducir la jornada laboral a cinco días

Así lo confirmó en sus redes sociales Lula, quien afirmó que la propuesta, enviada en régimen de urgencia para acelerar su tramitación, representa un avance hacia "un país más justo y con más calidad de vida para todos".

La reducción de la jornada laboral a cinco días, una demanda histórica de los sectores populares y sindicatos, se ha convertido en una de las banderas del programa de Gobierno para este año electoral, en el que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

Uno de los pilares del proyecto es garantizar que la disminución de las horas trabajadas no impacte en el salario de los trabajadores.

En este sentido, Lula enfatizó que los avances tecnológicos y los aumentos de productividad deben reflejarse en más tiempo de descanso y ocio para la población.

Actualmente, el Congreso ya tramita una propuesta de enmienda a la Constitución sobre el mismo tema.

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El presidente de la Cámara de los Diputados, Hugo Motta, aclaró que el proyecto de Lula no interrumpirá el curso de la iniciativa ya existente.

Sin embargo, el envío del proyecto bajo régimen de urgencia obliga al Congreso a debatir y votar el texto en un plazo de hasta 45 días, mientras que el trámite de la enmienda constitucional es un proceso más lento que requiere la creación de una comisión especial y dos turnos de votación en el plenario de ambas cámaras legislativas.

En paralelo, la Confederación Nacional de la Industria manifestó su preocupación con estas propuestas y alegó que, a pesar de que el debate es "legítimo y necesario", la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales puede elevar los costos de los trabajadores formales hasta un 7 % anual.