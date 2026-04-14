Meloni suspende acuerdo de defensa Italia-Israel

“En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, dijo Giorgia Meloni al margen de un acto en Verona, según unas declaraciones recogidas por las agencias de prensa italianas ANSA y AGI.

Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que “habría sido políticamente difícil mantenerlo”.

El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término estos días.

¿En qué consiste el acuerdo?

Entre otros ámbitos, el acuerdo regula la cooperación entre ambos países en la industria de defensa, la formación de militares, la investigación y las tecnologías de la información.

La oposición italiana llevaba meses pidiendo al gobierno que impidiera la renovación.

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Las tensiones entre Italia e Israel repuntaron la semana pasada después de que el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano.

Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo. Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los “inaceptables ataques” de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.