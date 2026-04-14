Nuevo director de Disney confirma despido de hasta 1.000 trabajadores

Los recortes se producen tras la creación de una nueva división de marketing y afectarán a funciones en los estudios de The Walt Disney Company, sus cadenas de televisión, ESPN, así como a las áreas de producto y tecnología y a los grupos corporativos, según la publicación.

"Durante los últimos meses, hemos analizado cómo podemos optimizar nuestras operaciones en diversas áreas de la empresa para garantizar que ofrecemos la creatividad e innovación de primer nivel que nuestros fans valoran y esperan de Disney", señaló el comunicado enviado a los trabajadores.

"Como resultado, eliminaremos puestos en algunas áreas de la empresa y ya hemos comenzado a notificar a los empleados afectados", añadió.

Disney informó tener alrededor de 231.000 empleados a tiempo completo y parcial a septiembre de 2025 (final de su año fiscal).

Esta es la primera gran reestructuración bajo la dirección de D'Amaro, quien relevó a Bob Iger (2005-2020, 2022-2026). El ejecutivo asumió el cargo el 18 de marzo.

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Cuando Iger regresó como director ejecutivo en 2022, Disney eliminó más de 8.000 puestos de trabajo, de los cuales las áreas de entretenimiento, ESPN y operaciones corporativas fueron las más castigadas en los últimos años.

Las acciones de la compañía han perdido casi la mitad de su valor desde sus máximos de 2021.