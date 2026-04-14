Obispos de Honduras le expresan al papa León XIV "Vamos contigo"

"Querido Papa León XIV, desde Honduras le decimos vamos contigo", subraya un comunicado de la CEH, en el que le indicaron al obispo de Roma que el pasado sábado estuvieron "unidos al resto del santo rosario de la vigilia por la paz y escuchamos con atención el mensaje que su santidad ha dirigido al mundo entero, alzando la voz contra la guerra, promoviendo la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas".

El mensaje de los obispos hondureños cita de manera tácita a Trump, quien el lunes expresó que el papa León XIV es "débil con el crimen" porque dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

Los obispos del país centroamericano también dijeron que el papa, "con toda razón", les ha "recordado que hay demasiada gente sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido asesinados", y que "el sucesor de Pedro se ha levantado y ha dicho que hay un camino mejor, como lo haría el Señor y como se espera que lo hagamos los que somos sus discípulos".

"Nuestra comunión con usted es plena y permanente, y brota de manera espontánea del corazón de los católicos en Honduras. Sabemos que seguirá proclamando en voz alta el mensaje del Evangelio, el mensaje de la paz, de la reconciliación, del perdón y de la esperanza. El mensaje de Cristo", subraya el mismo mensaje.

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“'Vamos contigo, Pedro', siguiendo sus palabras y su vida, Santo Padre, en la que nos enseña que el mundo ha sido salvado desde la debilidad de la cruz, y que la verdadera fuerza no radica en las armas destructivas, sino en el servicio a los hermanos, como Cristo hizo", expresaron los obispos hondureños.