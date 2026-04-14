Orsi viaja a España y tendrá reuniones bilaterales con Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum

Así lo confirmó este martes el canciller Mario Lubetkin en una rueda de prensa en la que dio detalles de los encuentros y las actividades que se llevarán a cabo.

Allí, al ser consultado por la eventual presencia del mandatario en la Global Progressive Mobilisation, evento promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, Lubetkin apuntó que "hay una gran confusión" y dijo que no entiende su origen.

"Hay dos tipos de eventos diferentes, uno es la reunión presidencial y otra es la reunión de la sociedad civil. El presidente participa -como siempre- en eventos de los presidentes y primeros ministros. Las reuniones de la sociedad civil comienzan el día viernes. La actividad del presidente es la que hace siempre, con sus contrapartes. Esa es la razón por la que siempre estuvo planteado que fuera", dijo.

En ese sentido, agregó que en la reunión de la sociedad civil participará una delegación del oficialista Frente Amplio.

Por otra parte, dijo que el encuentro de los mandatarios "es un mensaje amplio" al que asistirán representantes de diferentes ideologías y que su base es clara: "estabilidad, democracia y paz".

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"El presidente en su discurso se va a concentrar en el multilateralismo, que es uno de los grandes temas y uno de los grandes aspectos de sensibilidad que para nosotros es realmente importante", enfatizó Lubetkin, quien añadió que es importante que en instancias de ese tipo "se escuche la voz de Uruguay".

Sobre la reunión bilateral con Sánchez, el canciller dijo que entre Uruguay y España hay muchos temas comunes en el ámbito de la cooperación y en el desarrollo económico.

Mientras tanto, con Sheinbaum habrá un repaso general de la "muy estrecha" relación que mantienen ambos países.

El canciller añadió que está prácticamente sellada una bilateral con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y dijo que a Uruguay le falta desarrollar su capacidad de desarrollo económico y comercial con los países africanos.

"Sudáfrica es una de las grandes puertas de entrada, por lo tanto es más que bienvenida", enfatizó.