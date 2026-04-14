Pemex activa operativo en Veracruz por residuos de aceite en zona afectada por derrame

Según informó la empresa en un comunicado, el incidente se originó luego de las lluvias torrenciales registradas en la región, que provocaron el rebosamiento de cárcamos naturales y de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos-Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín.

Lo anterior, señaló Pemex, derivó en la presencia de hidrocarburos en el arroyo Hueleque y en un cuerpo de agua en Coatzintla, Veracruz.

En ese punto, "se reportó presencia de hidrocarburo en cuerpo de agua a la altura de la comunidad Benito Juarez, municipio de Coatzintla, afectando la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos", detalló.

Pemex señaló que "se llevaron a cabo acciones de contención, limpieza y verificación", como la instalación de barreras y la aplicación de productos para eliminar residuos, tras lo cual la CAEV restableció el bombeo de agua la tarde del lunes.

El incidente ocurre en medio de los efectos de un derrame de petróleo detectado a inicios de marzo en el Golfo de México, cuyos residuos siguen llegando de forma intermitente a las costas -principalmente de Veracruz, Tabasco (sureste) y Tamaulipas (noreste)-, donde se han recolectado más de 889 toneladas de hidrocarburostras.

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Además, los habitantes denunciaron que este tipo de incidentes no es aislado, sino recurrente en una región históricamente vinculada a la actividad petrolera.

Finalmente, Pemex indicó que mantendrá el monitoreo y reforzará las acciones preventivas ante posibles nuevas lluvias.