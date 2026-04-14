PHotoESPAÑA, la gran cita de la fotografía en España, reúne a Robert Frank y Avedon

"Es una invitación a volver a imaginar, de reivindicar la fotografía como una máquina creativa", resumió este martes la directora de PHotoESPAÑA (PHE), María Santoyo, en la presentación en Madrid del festival, al que se espera que asistan 900.000 personas.

El festival se celebrará del 13 de mayo al 13 de septiembre y contará con 40 exposiciones en su sección oficial, que combina grandes nombres de la fotografía internacional con talento emergente. La 29 edición está marcada por el talento femenino, con un 65 % de artistas mujeres.

PHotoESPAÑA 2026 se desplegará principalmente en Madrid, en instituciones como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Romanticismo o el Círculo de Bellas Artes, y se extenderá a otras ciudades españolas y sedes internacionales como Barcelona, Sevilla, Valencia y Paraguay.

El festival llegará a Asunción gracias a la Agencia Estatal de Cooperación Exterior (AECID), con una exposición en la que se rendirá homenaje a las pioneras de la generación del 25.

Las exposiciones dedicadas al estadounidense Richard Avedon (1923-2004), uno de los grandes maestros del retrato y la fotografía de moda, y al suizo Robert Frank (1924–2019), de quien se presenta por primera vez de manera íntegra en España la emblemática serie 'The Americans', son las grandes estrellas de esta edición. La primera se podrá ver en el Espacio Fundación Telefónica y la segunda en Fundación Mapfre, ambas en Madrid.

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La obra de Frank es fundamental para entender la fotografía documental del siglo XX. 'The Americans' está realizada a partir de un personal viaje que el artista emprendió por Estados Unidos a mediados de los años cincuenta y que retrata las desigualdades entre las clases sociales.

Sassen (Ámsterdam, 1972), renombrada fotógrafa en el mundo de la moda y de las bellas artes, será una de las grandes apuestas del festival, que mostrará por vez primera su obra en España de más de tres décadas de creación, en una retrospectiva en la sala de exposiciones del Centro Cultural de la Villa.

La exposición 'LUX & UMBRA' es un itinerario de carácter poético que resume más de tres décadas de trayectoria de la fotógrafa, estrella de esta edición en la que Países Bajos es el país invitado.

PHotoESPAÑA consolida así su proyección internacional como una de las grandes plataformas de la fotografía contemporánea, tanto por la relevancia de sus participantes como por su capacidad para conectar distintas generaciones y miradas en torno a la imagen.

Además, en esta edición destaca la perspectiva femenina, ya que de los más de tres centenares de artistas que participan, el 65 por ciento son mujeres.