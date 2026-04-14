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14 de abril de 2026 - 21:00

Plataforma impulsará integración a mercados para millones de agricultores en Latinoamérica

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San José, 14 abr (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este martes que la plataforma AgriConnect, del Grupo Banco Mundial, lanzada el pasado 10 de abril, busca apoyar a unos 10 millones de agricultores familiares en América Latina y el Caribe, para que mejoren su integración en los mercados a través de una mayor inclusión digital.

Por EFE

"Las familias agricultoras son una de las fuerzas motoras de la región. Son 60 millones de personas dedicadas a la agricultura, claves para la seguridad alimentaria y el tejido social y económico. Tenemos que asegurarnos que acceden a mercados, financiación, infraestructura y tecnología", explicó en un comunicado el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

En América Latina y el Caribe, el objetivo de AgriConnect es beneficiar a 10 millones de familias dedicadas a la agricultura para el año 2030, en el marco de la meta global de llegar a 300 millones de agricultores familiares en todo el mundo.

El programa apunta a un financiamiento global estimado en 9.000 millones de dólares, con el potencial de movilizar otros 5.000 millones de dólares adicionales en inversiones, fortaleciendo los ecosistemas de innovación, financiamiento y servicios orientados a la agricultura, indicó el IICA.

AgriConnect, que fue lanzada a nivel global en octubre de 2025, se enfoca en la recuperación de infraestructura para facilitar la comercialización y el suministro de insumos, en el desarrollo del capital humano o en el impulso de capacidades, brindando apoyo técnico y las herramientas digitales, como la inteligencia artificial para mejorar la conectividad.

La iniciativa también pone atención en una barrera clave para el sector, la falta de financiación y busca apoyar a los países para impulsar el desarrollo y transformación de proyectos para poder hacerlos viables.

El IICA aseguró que los ministros de la región han expresado su satisfacción por el lanzamiento de la plataforma en América Latina y el Caribe y que coincidieron en que la agricultura familiar es un sector crucial para la seguridad alimentaria de la región, por lo cual es necesario que acceda de mejor manera a mercados, financiamiento y tecnología.

"Tenemos la ilusión de que AgriConnect sea un gran proyecto de articulación entre los diferentes actores para que las cosas sucedan y nuestros pequeños productores se conecten con las cadenas de valor mundiales", expresó en el comunicado del IICA, el ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Juan Carlos Vega.