Popular bloguera rusa dice a Putin que el pueblo y los gobernadores "le temen"

Bonya aseguró que graba el mensaje "en nombre del pueblo" que no se lo ha pedido, pero siente que tiene que hacerlo porque ama mucho su país.

La influencer, que cuenta con cerca de trece millones de seguidores en Instagram, afirmó que los blogueros, los artistas y los gobernadores temen a Putin.

"Pero usted es el presidente de nuestro país y creo que no debemos tener miedo", señaló.

Según Bonya, entre Putin y el pueblo hay un muro que cabe derribar.

"Nosotros le apoyamos y creemos que es un político fuerte, pero hay muchas cosas que usted no sabe y por eso estoy grabando ese vídeo", agregó.

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Asimismo, enumeró los cinco principales problemas que, en su opinión, debe conocer el jefe del Kremlin.

Estos problemas incluyen la situación en torno a las recientes inundaciones en la república de Daguestán, los trabajos para la liquidación de manchas de fuel en la costa rusa del mar Negro, las reglas en torno a la caza de animales en peligro de extinción, el sacrificio de animales en la región de Novosibirsk por una emergencia sanitaria y los bloqueos de internet.

En menos de 24 horas, el mensaje de Bonya a Putin recibió más de 630.000 'me gusta'.