Redes sociales e 'influencers' dominaron campaña electoral de Perú, asegura misión de UE

"Las redes sociales desempeñaron un papel central en la comunicación política en un panorama político en línea, dominado por campañas en Facebook y TikTok", afirmó en una rueda de prensa la jefa de misión de observación electoral de la UE, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado.

En una campaña de bajo perfil y apenas mítines multitudinarios, las plataformas de redes sociales resultaron ser el principal espacio para la campaña electoral, respaldadas por una alta penetración de internet y un uso generalizado entre actores políticos y autoridades electorales.

Las principales redes fueron Facebook, TikTok e Instagram, mientras que X tuvo un alcance comparativamente menor y los partidos que más gastaron en publicidad en este soporte los partidos derechistas Podemos Perú y Alianza Para el Progreso, que a la espera del fin del escrutinio cosechan alrededor del 1 % de los votos cada uno.

Corrado expuso que el monitoreo de las redes sociales utilizado por la misión identificó una actividad coordinada compatible con la amplificación algorítmica de contenidos políticos, el uso generalizado de formatos de campaña basado en 'influencers' y un tono predominante negativo en las interacciones a los usuarios, especialmente en la retransmisión del debate.

"La campaña registró el uso novedoso y crecientemente sistemático de 'influencers' y formatos de transmisión en vivo por parte de varios candidatos presidenciales, lo que marcó un cambio hacia formas más personalizadas de campaña digital", reza el informe preliminar presentado por la misión.

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En este sentido, apuntó que estas prácticas se asociaron principalmente con el candidato presidencial derechista César Acuña (Alianza Para el Progreso), "cuya campaña hizo un uso más sistemático de 'influencers'", mientras que el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga mantuvo fuerte presencia en TikTok con participación de creadores de contenido más esporádica.

El informe de la misión detalla que la campaña fue discreta y los interlocutores señalaron la desilusión y la falta de interés de los ciudadanos por la política, la escasez de fondos para la campaña y el giro hacia la campaña digital.

Así, apuntó que los candidatos se dirigieron a los votantes mediante reuniones más reducidas, vallas publicitarias, murales, campañas puerta a puerta y caravanas de vehículos.

Por otro lado, la misión señaló que a lo largo del periodo de observación, la desinformación se mantuvo limitada y se concentró principalmente a encuestas de opiniones falsas y narrativas relacionadas con el fraude que circulaban dentro de las comunidades en línea políticamente afines.

Pero destacó que ha habido presión sobre la libertad de expresión y los periodistas han enfrentado riesgos cada vez mayores, incluidos ataques verbales, físicos, digitales y acciones judiciales.

Con el cómputo oficial al 77,4 % de los votos, la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ocupa el primer lugar, con 16,86 %; seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 12,66 %; el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 11,74 % y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 10,43 %.