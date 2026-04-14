Vance dice que EE.UU. quiere que Irán "prospere" si evita tener armas nucleares

"Trump le ha dicho a Irán que si están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como un país normal", dijo Vance durante un foro conservador de la organización de derecha Turning Point, celebrado en su sede central en Phoenix, Arizona.

Sobre los negociadores iraníes, con los que sostuvo diálogo el fin de semana, Vance dijo que "Estados Unidos no había tenido negociaciones de tan alto nivel en 49 años", en un nuevo intento por elogiar las charlas en las que no se logró llegar a un acuerdo definitivo.

Antes de responder preguntas de estudiantes conservadores, Vance reiteró que si Teherán se compromete a dejar de lado su plan de desarrollo nuclear, "Estados Unidos ayudará a que prosperen en la economía mundial y disfruten".

Las declaraciones de Vance suceden horas después de que Trump asegurara que las negociaciones en persona podrían retomarse en dos días.

De acuerdo con un artículo del New York Times, Irán habría ofrecido a Washington frenar su programa nuclear por cinco años, pero la oferta habría sido rechazada por la delegación estadounidense al considerar este un plazo muy corto.