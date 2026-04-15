Gremios empresariales de Perú piden la destitución del organizador de las elecciones

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) emitió un comunicado en el que denunció la gravedad de que se instalaran mesas de votación de forma tardía, pues esto "dejó a ciudadanos que acudieron temprano sin posibilidad real de votar al no poder regresar, lo que es inaceptable".

"Lo ocurrido no puede minimizarse; se registraron problemas operativos y una gestión que no estuvo a la altura de una jornada democrática que exige planificación, ejecución y reacción inmediata ante contingencias", señaló.

También criticó la lentitud en el procesamiento de actas de Lima, "que evidenció falta de previsión y debilidad en la gestión" y añadió que la demora no es un detalle técnico, sino "un síntoma de organización fallida que genera incertidumbre innecesaria y expone al país a tensiones evitables".

"Por ello, demandamos que Piero Corvetto no continúe al frente de la ONPE de cara a la segunda vuelta. No es aceptable mantener la misma conducción cuando el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una denuncia penal contra el jefe de la ONPE", sostuvo Comex al pedir "un relevo inmediato para corregir el rumbo" y garantizar una conducción operativa con estándares superiores y sin margen de error.

"La segunda vuelta (aparentemente entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista radical Roberto Sánchez) no admite improvisaciones: el país necesita un proceso ordenado, con reglas claras y pleno respeto a la decisión de los ciudadanos", concluyó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la Unión de Gremios Empresariales formalizó este miércoles un pedido ante el máximo ente de control de la judicatura, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para la destitución inmediata de Corvetto.

El conjunto de gremios calificó como "inaceptable" que miles de mesas en Lima y el Callao no fueran habilitadas o se instalaran con demora debido a la ausencia de material electoral y que además, el nuevo programa informático de escrutinio de votos desarrollado por la ONPE presentara errores en un alto porcentaje de las mesas.

Señalaron que la gestión de Corvetto incumplió deberes constitucionales y legales y afirmaron que "su proceder no ha contribuido a esclarecer los hechos ni a dotar de legitimidad al proceso".

La Unión de Gremios Empresariales también exigió la remoción de todos los funcionarios implicados en las deficiencias logísticas para garantizar que la segunda vuelta electoral sea transparente y refleje fielmente la voluntad popular sin los cuestionamientos técnicos de la primera etapa.

La posición de estos gremios coincide con la postura del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que tras verse virtualmente fuera de la segunda vuelta, ha exigido detener a Corvetto e incluso suspender la proclamación de resultados, al denunciar sin pruebas concretas que hubo un supuesto fraude en su contra, lo que le ha llevado a llamar a sus seguidores a la insurgencia.

La jornada electoral estuvo marcada por la falta de material electoral en numerosos locales de Lima, donde López Aliaga es el candidato más votado, lo que llevó a abrirse con hasta cinco horas de retraso e incluso trece de ellos tuvieron que hacerlo al día siguiente, en un episodio inédito.