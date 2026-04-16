"Durante la última jornada los bárbaros ataques del régimen de Kiev se llevaron las vidas de dos civiles, tres resultaron heridos", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Según Saldo, en la localidad de Vinogradove del distrito municipal Oleshki murió una mujer a consecuencia de un artefacto explosivo lanzado desde un dron.

Otro hombre resultó herido y tuvo que ser hospitalizado.

En el distrito de Kajovka murió una mujer tras el ataque de un dron kamikaze contra el automóvil en el que viajaba.

En la localidad de Radenske, del distrito municipal Oleshki, un hombre resultó herido tras el ataque de un dron ucraniano, mientras que el Solontsi, otro hombre tuvo que ser hospitalizado con varios traumas después de que su vehículo activase una mina.

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Según Saldo, las fuerzas ucranianas también bombardearon con artillería cinco localidades de la región, sin que hubiera víctimas.