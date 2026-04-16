Gobernador de Bélgorod informa de cortes de electricidad y agua por ataque ucraniano

"Esta mañana, un ataque con drones contra una instalación de infraestructura energética provocó un incendio. Los bomberos trabajan para extinguirlo", escribió Gladkov en MAX, el Telegram ruso.

Agregó que debido al ataque "algunos residentes de la ciudad y la aldea de Dubovoe se encuentran temporalmente sin luz ni agua".

Gladkov, hasta hace poco muy activo en redes sociales, publica últimamente menos mensajes y vídeos en medio de rumores sobre su posible destitución.

Esta noticia ha generado incertidumbre entre los habitantes de la región, acostumbrados a los informes diarios del gobernador ante la ciudadanía sobre el estado de las cosas en esa zona fronteriza rusa.