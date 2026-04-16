Interpol detiene en Panamá a supuesto narcotraficante hondureño pedido por Estados Unidos

"En el corregimiento de Tocumen, aprehendimos a un ciudadano hondureño requerido por EE.UU. por narcotráfico internacional. Fue detenido cuando intentaba salir del país hacia El Salvador. La operación se logró mediante coordinación internacional e INTERPOL Panamá", informó en X la Policía Nacional de Panamá.

En base a las imágenes difundidas en redes sociales por la Policía, se muestra al presunto narcotraficante escoltando por dos miembros de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, hasta un vehículo. Las autoridades no dieron más detalles de la detención.

El pasado 30 de marzo, Interpol también detuvo en Ciudad de Panamá a un francés requerido en su país por presunto tráfico internacional de drogas.