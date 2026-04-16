Israel amenaza a Irán con más ataques y lo sitúa ante "encrucijada histórica"

"Irán se encuentra ante una encrucijada histórica. (...) Este es su momento decisivo: entre un puente hacia el futuro y un abismo de aislamiento y destrucción", declaró el ministro, quien presentó como alternativa el abandono del "terror y las armas nucleares", en referencia a la postura israelí y a propuestas impulsadas por Estados Unidos.

El titular de Defensa sostuvo que, de continuar por la vía actual, Irán se enfrentará a consecuencias más graves que las ya sufridas. "Si el régimen iraní elige el segundo camino, pronto descubrirá que los objetivos que aún no hemos atacado son aún más dolorosos que los que ya hemos atacado", afirmó.

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para reanudar los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo con Washington durante el actual alto el fuego, acordado hasta el 22 de abril.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para "implementar un bloqueo férreo" en el estrecho de Ormuz y asegurar una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo".

Las autoridades iraníes anunciaron el domingo pasado el recuento oficial de fallecidos tras los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, cuyo total supera los 3.300 e al menos 383 niños.

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Los objetivos atacados en el país persa incluyeron instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades.