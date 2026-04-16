Israel intensifica sus ataques en sur de Líbano a la sombra de conversaciones para tregua

Según un comunicado castrense, la "intensificación" en el pueblo de Bint Jbeil continúa, con soldados de las unidades Egoz y Yahalom y la destrucción de "70 infraestructuras en tan solo un minuto" que el Ejército asocia con Hizbulá.

Los principales enfrentamientos entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá se están produciendo estos días en Bint Jbeil, el segundo municipio más grande de la gobernación sureña de Nabatiye, de aproximadamente 30.000 habitantes.

Aquí, las fuerzas israelíes siguen demoliendo viviendas, según publicó la agencia oficial de noticias libanesa (NNA), además de atacar el campamento de refugiados palestinos Borj El Chmali (sur de Beirut) y bombardear la ciudad de Tebnine (sur), provocando daños graves a su hospital.

Por su parte, el grupo chií Hizbulá, citado por NNA, reivindicó siete nuevos ataques contra posiciones militares israelíes como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte del país.

Los ataques se producen en un momento de incertidumbre, y según el Ejército en ellos han matado a "decenas" de milicianos de Hizbulá.

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"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump el miércoles por la noche en su cuenta de Truth Social.

Un día antes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estas conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hizbulá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados, en una nueva guerra que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes de la milicia chií el pasado 2 de marzo en apoyo a Irán.

Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada.

Las discrepancias entre ambas delegaciones son notables, puesto que el Gobierno libanés pide un alto el fuego inmediato que permita un diálogo más amplio, pero Israel lo descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.