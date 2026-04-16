Israel mata a dos palestinos en un ataque de un dron en el norte de Gaza

Los dos cuerpos, que no han sido identificados, fueron llevados a la morgue del Hospital Shifa, según esta fuente, y el ataque fue perpetrado por un dron israelí. El Ejército no ha hecho ningún comentario al respecto.

Este ataque se produce pese al alto el fuego en vigor y es al menos el segundo bombardeo de este tipo en Beit Lahia desde el martes, cuando Israel mató a otra persona alegando que se acercaba demasiado a la línea amarilla, el perímetro al que se retiraron las tropas, en un principio de forma temporal, y desde donde controlan más del 50 % de Gaza.

Ya son más de 760 el número de palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, además de unos 2.100 heridos.

De ellos, más de 200 han muerto en ataques de las fuerzas israelíes cerca de la línea amarilla, donde las tropas consideran a cualquiera cerca una amenaza.

Además, 760 cadáveres han sido recuperados entre los escombros o devueltos por Israel en estos seis meses, según Sanidad, pero como Israel bloquea también la entrada a Gaza de instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, la identificación de estos cuerpos resulta casi imposible.