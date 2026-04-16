La actividad económica de Brasil crece un 0,6 % en febrero aupada por la industria

La agropecuaria y el sector servicios registraron un alza mensual del 0,2 % y el 0,3 %, respectivamente, mientras que la industria destacó con una expansión del 1,2 %, según los datos divulgados por el órgano emisor.

El indicador, considerado un dato preliminar del Producto Interior Bruto (PIB), retrocedió, sin embargo, un 0,3 % con respecto a febrero de 2025, en línea con la desaceleración en la que está inmersa la economía brasileña desde el año pasado.

Con todo, la actividad económica de la principal potencia económica de América Latina crece a un ritmo interanual del 1,9 %.

El producto interior bruto (PIB) del país suramericano se expandió un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025.

Para este año, el Gobierno prevé un porcentaje similar al de 2025, aunque el mercado financiero es menos optimista y sostiene que el país suramericano crecerá ligeramente por debajo del 2 %.

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Ese enfriamiento responde en parte a los altos tipos oficiales de interés, hoy en el 14,75 % anual, adoptados por el Banco Central de Brasil para controlar la inflación, que hoy se sitúa en el 4,14 % interanual.