Partido opositor armenio denuncia registro en sus oficinas y detención de seguidores

Según Goar Meloyan, miembro de esta formación política, las fuerzas de seguridad impiden el acceso de los abogados a las personas detenidas, que fueron llevadas al Comité Anticorrupción.

Hace dos días, la policía ya detuvo a dos mujeres que integran la formación opositora por presuntos sobornos de los electores de cara a las elecciones parlamentarias del 7 de junio.

Más tarde, ambas fueron puestas en libertad con cargos administrativos.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, llamó la víspera a los armenios a no votar por la "fuerza tricéfala de la guerra" en alusión a tres partidos de la oposición que se medirán con el oficialista Contrato Cívico en los comicios del 7 de junio.

La llegada al poder de cualquiera de estas fuerzas llevará sin falta a una nueva guerra en la región, opinó el político, en alusión al desacuerdo entre el Gobierno actual y la oposición acerca de la política exterior armenia, sobre todo en lo que respecta a las relaciones con Azerbaiyán y Turquía.

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La oposición critica activamente la acelerada normalización de Armenia con sus vecinos túrquicos después de que Ereván perdiera el control sobre el territorio de Nagorno Karabaj en una guerra en la que Azerbaiyán fue apoyado por Turquía.

Según una encuesta publicada la semana pasada, el partido liderado por el primer ministro armenio lidera los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones del 7 de junio, con el 24,3 % de los votos. Le sigue el partido Armenia Fuerte, con el 13,4 % de los votos.