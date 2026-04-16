Prisoners Defenders eleva a 1.250 la cifra de presos por motivos políticos en Cuba

La ONG, con sede en Madrid, incluyó el mes pasado en su registro a 44 nuevos reclusos (31 hombres y 13 mujeres), mientras sacó a ocho - algo que habitualmente hace cuando abandonan prisión tras la extinción completa de sus penas -.

Doce de los nuevos registros son personas detenidas a raíz de las protestas del 13 de marzo en Morón (centro de Cuba), donde decenas de pobladores salieron a la calle por los prolongados apagones y un grupo al final de la concentración irrumpió en la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

PD habló aquí de "casi 200 detenidos" y alertó de la presencia de dos menores de edad entre esos detenidos, uno de 15 y otro de 16 años. La edad mínima penal en Cuba es 16.

Esta ONG no excluye de su lista a los reos que salen de prisión de mantera condicionada y no se les extingue la pena, considerando que quedan en una situación similar a la reclusión domiciliaria. Esto incluye a los cerca de 30 presos por motivos políticos beneficiados por el proceso de excarcelación anunciado el 12 de marzo.

La organización denunció detenciones y actos de represión contra periodistas independientes, activistas, familiares de presos por motivos políticos e 'influencers' como la joven Anna Bensi, hechos que han tenido cierta repercusión mediática.

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"Este mes exigimos la liberación inmediata de 32 presos que, de no ser excarcelados, pueden morir en menos de doce meses o sufrir daños irreversibles: 21 con gravísimas enfermedades, cuatro madres con hijos en situación de orfandad forzosa y siete con enfermedades mentales graves, potencialmente suicidas", señaló la ONG.

PD destacó que entre los presos por motivos políticos, 33 fueron detenidos siendo menores de edad. De ellos, 16 fueron condenados por sedición, y la pena media para ellos es de 5 años de privación de libertad.

La ONG refirió que entre los prisioneros políticos han censado 447 personas con patologías médicas graves y verificado 47 con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.