Sassou Nguesso, investido como presidente de la República del Congo para un quinto mandato

"Las elecciones del 15 de marzo han dado como resultado tres grandes vencedores: la paz, la democracia y el pueblo", declaró Nguesso durante una ceremonia celebrada en un abarrotado Estadio de la Concordia de Kintélé en la capital, Brazzaville, con capacidad para más de 60.000 espectadores.

Nguesso, de 82 años, aseguró que el Congo logrará una mayor integración subregional a través de proyectos como el puente para unir Brazaville con la vecina Kinsasa, un proyecto ferroviario y de carretera sobre el río Congo; o la modernización del ferrocarril Congo-Océano, que permitirá diversificar la economía.

"Con estas infraestructuras, el Congo se está conectando gradualmente con sus vecinos y convirtiéndose en un verdadero centro comercial y turístico intraafricano", añadió.

Hasta once jefes de Estado y de Gobierno africanos asistieron al acto, entre ellos los presidentes de República Democrática del Congo (RDC), Felix Thsisekedi; de Ruanda, Paul Kagame; de Burundi, Évariste Ndayishimiye, que además ejerce la presidencia de la Unión Africana; y de Angola, João Lourenço.

Después de haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), el mandatario se mantiene como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

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El mandatario llegó por primera vez al poder durante un golpe militar en 1979 y gobernó un régimen de partido único hasta 1992, cuando perdió las primeras elecciones multipartitas del país, solo para regresar al poder en 1997, tras una corta pero sangrienta guerra civil en la que fue apoyado por tropas angoleñas.

Nguesso pudo concurrir de nuevo a los comicios gracias a la polémica reforma constitucional de 2015, que retiró el límite de 70 años de edad de un candidato presidencial y el máximo de dos mandatos presidenciales de cinco años.

Pese a numerosos intentos de crear alianzas, la oposición, víctima de la represión y del control del oficialismo sobre el aparato del Estado, no logró unirse en torno a un único aspirante que pudiera plantar cara al veterano jefe de Estado, gran favorito de las elecciones.

Además, los principales partidos de la oposición con representación parlamentaria optaron por el boicot, al considerar que no se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas en este país productor de petróleo de África central.

A pesar de esa riqueza, más del 46 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, mientras una de cada tres personas en el país pasa hambre y el desempleo juvenil alcanza el 42 %, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.