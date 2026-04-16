Sheinbaum anuncia la salida de la titular de la Secretaría de las Mujeres en México

“Ayer Citlali me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que la dimisión le fue entregada el miércoles y que el relevo en la dependencia se formalizará a partir del viernes.

Sheinbaum explicó que Hernández le manifestó su intención de sumarse al trabajo interno del partido oficialista a petición de la dirigencia nacional.

“Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. Ella, entiendo, que en el 2024 ayudó a las alianzas, a ordenar todo el proceso de alianzas. Y entiendo que Luisa María (Alcalde, presidenta de Morena) le pidió que si podía ayudarle en este tema”, explicó.

La salida de Hernández ocurre en momentos en que el partido gobernante comienza a perfilar su estrategia política para las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán, entre otros cargos, la Cámara de Diputados, diversas gobernaciones y congresos locales.

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Sheinbaum elogió la gestión de la funcionaria al frente de la Secretaría de las Mujeres, creada durante su Administración, y destacó avances en políticas públicas y atención a víctimas.

“Es una joven brillante, trabajadora, en este año y medio repartió 25 millones de cartillas de las mujeres, cartillas de derecho de las mujeres, se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas", destacó.

También resaltó su trabajo en redes de apoyo social y territorial, además de ser “una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora”.

Sobre la sustitución, adelantó que anunciará en breve a la nueva titular y precisó que deberá ser una mujer “porque es en la Secretaría de las Mujeres”.

La mandataria también aprovechó para reiterar que cualquier integrante del Gobierno que aspire a una candidatura deberá separarse del cargo para evitar actos anticipados de campaña.

“Siempre hay que respetar las leyes electorales, por supuesto, que no haya anticipación.”

La renuncia de Hernández se da en medio de crecientes movimientos internos dentro de Morena rumbo al arranque de sus procesos de definición de candidaturas y alianzas para los comicios de 2027.