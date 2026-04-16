Somalia condena que Israel haya nombrado un embajador para la región de Somalilandia

"Somalia rechaza la medida israelí que socava su soberanía e integridad territorial", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional en un comunicado.

Israel anunció el pasado 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la UE.

Este miércoles, Israel fue más allá al nombrar embajador no residente en Somalilandia al diplomático Michael Lotem, un diplomático experimentado que ha ocupado anteriormente cargos de embajador en países como Kenia, Azerbaiyán y Kazajistán.

Según el Gobierno somalí, la designación "contraviene claramente el derecho internacional", que reconoce "inequívocamente" a Somalia como "un Estado único, soberano e indivisible dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente".

Somalilandia -aseveró- "sigue siendo parte integral de la República Federal de Somalia. Cualquier iniciativa que pretenda presentarla como una entidad separada carece de fundamento legal y socava el consenso internacional establecido".

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El ministerio instó a Israel a "reconsiderar y revocar esta decisión, y a respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Somalia".

Asimismo, urgió a la Unión Africana, la ONU, la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional en general a "rechazar cualquier acción que socave la unidad de Somalia o pretenda legitimar reivindicaciones secesionistas".

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.