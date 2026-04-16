Von der Leyen aplaude el alto el fuego en el Líbano y pide convertirlo en permanente

"Aplaudo el alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano, mediado por el presidente Trump. Es un alivio porque este conflicto ya se ha cobrado demasiadas vidas. Ahora no necesitamos sólo una pausa temporal sino un camino hacia una paz permanente", dijo Von der Leyen en X.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló que Europa "seguirá urgiendo al respeto pleno a la soberanía e integridad territorial del Líbano" y añadió que continuarán enviando ayuda humanitaria para apoyar al pueblo libanés.

Los ataques de Israel al Líbano bajo el pretexto de responder a la milicia chií Hizbulá, aliada de Irán, amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo de todo el mundo.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.