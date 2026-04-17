Bruselas asegura que ha solucionado el jaqueo en la aplicación de verificación de edad

El portavoz de política Digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, ha explicado que las "alegaciones" sobre el jaqueo de la 'app' están relacionadas con una versión que el Ejecutivo comunitario lanzó el año pasado para probar su uso, antes de sacar la versión definitiva que esta semana presentó la presidenta Ursula von der Leyen.

"Nuestra 'app' de verificación es de código abierto, precisamente para garantizar el máximo nivel de transparencia y permitir que la comunidad de desarrolladores la pruebe e informe de posibles problemas", ha dicho Regnier, quien ha añadido que "el código se actualizará y mejorará constantemente".

Bruselas lanzó el año pasado un prototipo de la aplicación y desde entonces ha colaborado con España, Francia, Italia, Dinamarca, Grecia y Chipre en un programa piloto para testarla, antes de lanzar la versión definitiva, "técnicamente preparada", que Von der Leyen presentó el pasado miércoles.

Una vez esté completamente operativa, los usuarios podrán descargarse la aplicación en sus dispositivos móviles y darse de alta en el sistema, subiendo su carnet de identidad o pasaporte.

Von der Leyen aseguró que la herramienta respeta completamente la privacidad de los usuarios, de tal manera que cuando usen la aplicación para abrirse una cuenta en las redes sociales o navegar por internet, las tecnológicas no sabrán ni el nombre, ni la edad exacta de los internautas, sino simplemente si tienen los años permitidos para acceder a sus servicios.

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Los ciudadanos mantendrán "el control total de sus datos", afirmó la presidenta de la Comisión.

Al ser de código abierto, cada país podrá adaptar la aplicación según la edad mínima que fije su legislación para que los menores puedan abrirse una cuenta en las redes sociales.

La aplicación, no obstante, no será obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

Ahora, "las plataformas digitales pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad. No hay más excusas", continuó Von der Leyen, quien afirmó que Bruselas tendrá "tolerancia cero" con los gigantes de internet que no protejan a los niños.