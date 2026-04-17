Coalición Nacional de Medios Hispanos en EEUU anuncia los galardonados a Premios Impacto

El actor y titiritero James Ortiz será distinguido con el Premio Impacto a la Excelencia Artística por su interpretación vocal y su trabajo con marionetas, dando vida a ‘Rocky’ en la película ‘Project Hail Mary’.

“Como artista latino queer que desafía los límites de un campo especializado, su obra es un testimonio del poder de la representación y una fuente de inspiración para los creadores emergentes”, declaró la coalición en un comunicado sobe el artista de raíces puertorriqueñas.

La lista de galardonados también incluye a la actriz Belissa Escobedo, de la serie de NBC ‘Happy’s Place’, que recibirá el Premio al Impacto: Actuación destacada en una serie.

La directora y guionista Beth de Araújo será homenajeada con el Premio al Impacto: Visionario por su película ‘Josephine’; y las guionistas Danya Jimenez y Hannah McMechan aceptarán el Premio al Impacto: Narrativa por la producción de Netflix ‘KPop Demon Hunters’.

La comedia ‘The Studio’ de Apple TV recibirá el Premio al Impacto: Más allá del lente.

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El hotel The Beverly Hilton acogerá la gala, que será presentada por los comediantes Chris Estrada y Frankie Quiñones.