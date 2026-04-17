El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas viaja a México y se reunirá con Sheinbaum

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también mantendrá encuentros con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas, indicó la nota oficial.
También se reunirá con representantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y con miembros del sector privado y del equipo de la ONU en el país.
Como es habitual, el alto comisionado celebrará una conferencia de prensa en su último día de visita, para hacer balance del viaje.