España defiende una alianza entre Europa y el Sur Global en favor de la paz

El jefe de la diplomacia española defendió esta idea durante un panel de la Global Progressive Mobilisation, el foro de fuerzas progresistas que se celebra entre este viernes y sábado en la ciudad de Barcelona, en el noreste del país, con más de 3.000 asistentes.

Ante las guerras en Oriente Medio y Ucrania, Albares sostuvo que España defiende "los mismos principios en todas partes". Esos principios son los de la Unión Europea (UE) y los de la Carta de las Naciones Unidas, dijo.

El ministro sostiene que en esa alianza entre las fuerzas progresistas de Europa y el denominado Sur Global -un concepto geopolítico y económico que engloba a países de África, América Latina, el Caribe y gran parte de Asia y Oceanía- está la "esperanza para la humanidad".

"La paradoja es que somos más los que continuamos creyendo en el derecho internacional", añadió.

Albares también cargó contra los "movimientos" que quieren imponer la "ley del más fuerte", con la ayuda de los "tecnooligarcas" y las fuerzas de extrema derecha.

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El Global Progressive Mobilisation (Movilización Progresista Mundial) fue convocado por el Gobierno español para explorar vías para unir fuerzas e intentar parar la ola de extremismo y populismo nacionalista de derechas abanderado por los Estados Unidos de Donald Trump, con la que algunas administraciones latinoamericanas se han mostrado afines.

Entre los líderes globales que han acudido a la cita están la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; el expresidente chileno Gabriel Boric; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; o el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.

El foro, a través de sus más de cien actividades, entre talleres, conversaciones y una cena de trabajo, busca plantear una forma de trabajar de manera conjunta entre formaciones progresistas para aportar soluciones a los grandes problemas de la humanidad.