Finlandia detecta fuertes interferencias rusas en señal GPS que afectan al tráfico aéreo

Según Finntraffic, la empresa responsable de la gestión y el control del tráfico, se han detectado interferencias en la señal de navegación por satélite en todo el país, aunque son especialmente potentes cerca del aeropuerto de Helsinki-Vantaa y en los aeródromos próximos a la frontera rusa.

El consejero delegado de Finntraffic, Raine Luojus, declaró a YLE que estas perturbaciones no han provocado de momento situaciones de peligro en el tráfico aéreo, pero han obligado a los pilotos y controladores aéreos a utilizar sistemas alternativos de navegación por radar de finales del siglo pasado.

"Es probable que las interferencias se deban al intento de Rusia de proteger su propio espacio aéreo de los ataques con drones ucranianos. Dado que Finlandia está cerca de la región de San Petersburgo, las interferencias también afectan al espacio aéreo finlandés", señaló Luojus.

Ucrania ha lanzado numerosos ataques con drones durante las últimas semanas contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Lugá y otras infraestructuras de la región de Leningrado, el último de ellos este mismo viernes.

Estos ataques han obligado a las autoridades rusas a cerrar varias veces el espacio aéreo en esa región y a desviar hacia Finlandia los aviones procedentes de Asia con destino a ciudades europeas.

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En una ocasión, Finlandia tuvo incluso que autorizar el aterrizaje en Helsinki de aviones rusos que se dirigían a San Petersburgo, pese al cierre del espacio aéreo europeo a las aeronaves de este país, debido a que no pudieron aterrizar en su destino por los ataques de drones ucranianos.