La guerra entre los hijos de Delon llega los perros del actor

Todo ello aireado en las redes sociales donde Anthony, de 61 años, anunció este viernes la presentación de una querella contra su hermano menor, de 32, el último capítulo de la guerra abierta que mantienen los herederos del mito del celuloide fallecido el 18 de agosto de 2024 a los 89 años.

Hace un mes, el benjamín había usado el mismo medio para denunciar que el mayor había matado a Obba, un pastor belga que Alain-Fabien había adoptado en la sociedad protectora de animales para hacer compañía a Loubo, el perro al que tanto quiso su padre.

El menor de la familia le acusaba de haberle disparado a sangre fría en la finca de Douchy, al sur de París, que fue la última residencia de Alain Delon: "Tres balas contra un perro, ese es tu coraje".

Anthony describe a Obba como un perro agresivo que había mordido a varios empleados de la finca, además de a la madre de sus hijos, un comportamiento que también tuvo con Loubo.

Precisamente cuando el pastor belga atacó al perro de Alain Delon, "como un cocodrilo", con su cabeza en las fauces de Obba, según el hijo mayor, Anthony ordenó a un empleado disparar contra él: "Me decanté por nuestro perro, Loubo, por nuestra familia, lo único que nos queda vivo de nuestro padre".

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"Fue una desgracia tener que hacerlo (...) Cada vez que pienso en ello sufro, pero cuando miro a nuestro perro a los ojos sé que él me lo agradece", relata.

El mayor de la familia anuncia la presentación de una denuncia contra su hermano, mientras que una conocida asociación defensora de los animales había anunciado que presentaba otra por maltrato animal tras los hechos aireados por Alain-Fabien.

Los perros se inmiscuyen así en la rivalidad entre los tres hijos del actor, que pelean por su herencia, en la que legó la mitad de sus bienes a su hija mediana Anouchka, mientras que los dos hijos debían repartirse la otra mitad.

Estos últimos presentaron una denuncia contra su hermana, a la que acusaban de haber manipulado a su padre y de batallar hasta el último momento para llevárselo a morir a Suiza con ella para pagar menos impuestos en la herencia.