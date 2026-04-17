Las Américas sufren la guerra de forma desigual pero con inflación generalizada, según FMI

"Si bien el impacto en la actividad económica variará considerablemente entre los distintos países de la región, la inflación será más elevada. Y la carga más pesada de esta situación, como siempre, recaerá sobre las familias con menor capacidad económica para afrontarla", declaró el director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

Chalk participó en la presentación del informe regional en el marco de las reuniones de primavera de ese organismo y el Banco Mundial.

El organismo señala la diferencia en los impactos del conflicto entre los países exportadores de petróleo, que se verán beneficiados por los altos precios de la energía, y las naciones dependientes del turismo y de las importaciones de combustibles, que padecerán más.

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela - productores de hidrocarburos- se están beneficiando de los altos precios de la energía, asegura el ente, una crisis de oferta energética que está fortaleciendo su balanza de pagos, apoyando el crecimiento y ayudando a las finanzas públicas.

Aún así, Chalk recordó que, si bien pueden generarse beneficios macroeconómicos, los ciudadanos más vulnerables se verán duramente golpeados por el encarecimiento de la energía en estos países también.

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"Sabemos que, para los hogares de menores ingresos de la región, sus presupuestos dependen en mayor medida del combustible. Dependen más de la agricultura y de los productos alimenticios; por lo tanto, el aumento de los precios de ambos resultará doloroso", dijo Chalk en una entrevista posterior a EFE.

En esta línea, el FMI afirma que para otros países el conflicto tiene "impactos económicos negativa e inequívocamente adversos" tanto para la actividad como para los hogares.

Apunta que las economías del Caribe, altamente dependientes del turismo, probablemente serán las más afectadas porque su deuda es alta y sus importaciones netas de energía son grandes, en torno al 6 % del PIB.

Chalk recordó el aumento en el precio de los tiquetes de avión y los problemas vinculados al combustible.

"Nos preocupa que dichos países se encuentren ante una combinación de factores: por un lado, disponen de un espacio fiscal muy limitado y, por el otro, presentan un volumen considerable de importaciones netas de energía".

Centroamérica no se queda atrás en su exposición a los altos precios de la energía pero, según el documento, en algunos países los esfuerzos realizados en el pasado para aumentar la proporción de electricidad generada a partir de energías renovables generará cierto alivio.

Chalk consideró que Latinoamérica está relativamente bien posicionada para absorber el impacto de un shock de oferta global, gracias a que en estos momentos la región se beneficia además de un calendario agrícola distinto al del hemisferio norte, lo que mitiga parcialmente las presiones.

"No obstante, sabemos que los precios de los fertilizantes tenderán al alza en el futuro", matizó.

Por otra parte, el FMI sostiene que los países con los marcos de política macroeconómica institucional más sólidos estarán mejor posicionados para resistir el choque, al tiempo que llama a "resistir la presión política" para contener o retrasar las subidas de los precios de los alimentos y la energía y a preservar las reformas "de protección social bien diseñadas" que sustituyeron a los "subsidios no focalizados".

A su vez, el economista irlandés consideró que en la región también se dan factores "alentadores" que ayudan a encarar mejor la coyuntura planteada por la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz.

"Muchos bancos centrales de la región han consolidado su credibilidad a lo largo de los últimos 20 años, y lo han demostrado mediante expectativas de inflación bien ancladas, lo cual facilita considerablemente el esfuerzo por mantener dichas expectativas dentro de su rango objetivo", apostilló.