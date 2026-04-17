Los cruceros vuelven a Filadelfia después de 15 años con rutas al Caribe, EE.UU. y Canadá

La compañía de cruceros, con sede en Miami, realizó un viaje inaugural a las Bermudas e informó, además, de la próxima apertura de una nueva terminal en Filadelfia, la mayor ciudad de Pensilvania, para que a partir de agosto los viajeros puedan ir a otros destinos como Bahamas, en el Caribe, o a Halifax y Quebec, en Canadá.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, destacó como una "prioridad" invertir en la ampliación del puerto de Filadelfia (PhilaPort), al citar que el turismo contribuye con 500.000 empleos y 84.000 millones de dólares a la economía del estado.

También enmarcó el anuncio dentro de la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos este 2026, pues Filadelfia es donde se firmó la declaración independentista el 4 de julio de 1776.

Pasajeros de Miami llegaron el jueves a bordo de un barco de la línea Norwegian Jewel, que además recogió a 2.000 personas para ir a las Bermudas.

Sobre las futuras rutas, la empresa indicó que, hacia el próximo 27 de agosto, la línea Norwegian Jewel tendrá itinerarios de siete días a las Bermudas que incluirán visitas a Charleston, en Carolina del Sur, o a Halifax, en la provincia canadiense de Nueva Escocia.

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También habrá, a partir de esa fecha, planes de nueve días con paradas en los puertos canadienses de Saint John, Bay of Fundy, New Brunswick, y Halifax.

Para la temporada de otoño, de septiembre a octubre, habrá itinerarios de 10 y 11 días a Canadá y Nueva Inglaterra, con opciones de embarque desde Filadelfia o la Ciudad de Quebec con visitas en los estados de Maine y Massachusetts, así como el este de Canadá.

Y a finales de 2026, la línea Norwegian Pearl reemplazará a Norwegian Jewel, con "experiencias similares" que añadirán destinos en el Caribe y las Bahamas.

Norwegian Cruise Line anunció estas rutas tras registrar en el primer trimestre del año un aumento del 60 % en la demanda de viajeros latinoamericanos al Caribe que parten desde Miami.