Mamdani explica a Trump que gravar segundas viviendas genera fondos para servicios básicos

"Tanto el presidente como yo queremos que esta ciudad prospere. Así es como se consigue", afirmó el alcalde, según recoge hoy el canal 7 de la cadena ABC.

Mamdani dijo que gravar segundas residencias valoradas en más de 5 millones de dólares encaja perfectamente con esa postura de mejorar los servicios, y que espera genere 500 millones de dólares.

De acuerdo con el alcalde, con ese dinero se financiarían servicios municipales como el cuidado infantil gratuito, calles más limpias y vecindarios más seguros.

"Estamos gastando al menos 500 millones de dólares al día en bombardear Irán. Imaginen cuántos maestros podríamos contratar, cuántas viviendas públicas podríamos construir, cuántos puentes y carreteras podríamos reparar, si destináramos esa cantidad de dinero a mejorar la vida de los trabajadores", dijo en un evento, tras haber anunciado la medida el miércoles.

Mamdani y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ambos demócratas, propusieron el impuesto el pasado 15 de abril, último día para el pago de impuestos locales y federales, con el que pretenden afrontar un déficit de 5.400 millones de dólares que, según el alcalde, fue heredado de la pasada administración.

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Trump, un magnate inmobiliario, afirmó que Mamdani "está destruyendo Nueva York" y que las políticas de impuestos "están muy mal".

Una de las promesas de campaña de Mamdani fue gravar con impuestos a los más ricos y a las corporaciones, a lo que Hochul se ha negado, pero respaldó el gravamen a una segunda propiedad porque sólo afecta a aquellos dueños que no pagan impuestos municipales ni estatales sobre la renta y porque su residencia oficial está fuera de Nueva York.