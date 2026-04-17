Organizaciones sociales de Guatemala exigen candidatos "honorables" a la Fiscalía

Representantes de los pueblos Ixil, Xinka, K'iche' y Kaqchikel, entre otros, se concentraron en el centro de la capital guatemalteca mientras la Comisión de Postulación agota el último día de revisión de expedientes para integrar la nómina de seis aspirantes.

De este listado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, deberá elegir al próximo jefe del Ministerio Público (Fiscalía) antes del 17 de mayo, fecha límite establecida para el relevo institucional.

"Venimos a patentizar nuestra preocupación, ya que hemos escuchado que aún sigue con buen punteo la señora Consuelo Porras", afirmó el representante de Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, Andrés López.

El líder indígena rechazó la reelección de la funcionaria tras señalar que la gestión actual ha causado daño al país al distorsionar la justicia "a favor de mafias" y criminalizar a periodistas y defensores de derechos humanos.

Este proceso de relevo ocurre en un clima de alta tensión, luego de que Porras compareciera recientemente para defender su idoneidad en busca de un tercer mandato consecutivo.

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Porras, quien asegura ser "honorable", se encuentra sancionada por más de 40 países y señalada por la Unión Europea y Estados Unidos de socavar la democracia y perseguir judicialmente a actores políticos y periodistas.

Por su parte, el líder campesino Alex Petzey denunció que en los últimos ocho años la Fiscalía se ha dedicado a perseguir a quienes defienden los bosques y territorios en lugar de garantizar una justicia digna.

"Estamos aquí para decirle a la Comisión que nunca hemos estado atrás de estos procesos; estamos observando desde territorios lejanos y cercanos", sentenció el dirigente campesino durante la protesta.

Feliciana Herrera, delegada del pueblo Ixil, instó a la ciudadanía a mantenerse activa para lograr un cambio que garantice la "verdadera democracia" en el país centroamericano.

Las organizaciones indígenas solicitaron finalmente al mandatario Arévalo de León que nombre a personas comprometidas con la sociedad y no con estructuras de impunidad.