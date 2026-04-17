Partido opositor venezolano dice que activista fue excarcelado con medidas restrictivas

"Le hicieron una audiencia telemática y le impusieron medidas restrictivas, le convocaron hoy (viernes) al tribunal. Estamos esperando resultados de ello", dijo a EFE la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez.

El activista fue excarcelado en la noche del jueves, horas después de haber sido detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras ser abordado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y se le impidiera embarcar en un avión con destino a El Vigía, Mérida, según PJ.

"Le impusieron un injusto régimen de presentación sin claridad de los cargos que enfrenta. Exigimos que cese la persecución contra la disidencia política en Venezuela", expresó el partido en la red social X.

El exdiputado Carlos Paparoni dijo en X que su hermano fue excarcelado "gracias a la presión" y que ahora "debe enfrentar a la Fiscalía sin que existan cargos claros en su contra".

El partido opositor Encuentro Ciudadano expresó su solidaridad con Alexis Paparoni y "con toda la militancia de Primero Justicia, que continúa comprometida con la defensa de los derechos, la justicia y la democracia en el país".

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El jueves, la mayor coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó la detención del activista.

En X, la alianza ratificó su plan presentado el pasado domingo para una transición democrática en Venezuela que incluye el "cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo".

La denunciada detención se produjo en medio de un proceso de amnistía comenzado el pasado febrero y que se ha ralentizado en las últimas semanas, luego de que la Justicia otorgara la libertad plena a más de 8.000 personas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares.