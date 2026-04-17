Piloto demanda a Florida por rebautizar en honor a Trump el aeropuerto de Palm Beach

George W. Poncy, aviador local con licencia de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), presentó una demanda contra el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, y el Departamento de Transporte estatal en el Decimoquinto Circuito Judicial de Florida.

El hombre pide derogar la ley HB 919 que DeSantis firmó en marzo para renombrar como 'Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump' al actual 'Aeropuerto Internacional de Palm Beach'.

"El estatuto invalida la establecida autoridad local que gobierna la propiedad, operación y administración de aeropuertos e impone una orden unilateral de nombramiento sin coordinación con los sistemas de aviación federal y órganos de gobierno locales", establece la demanda, disponible este viernes en línea.

El demandante argumenta que hay "incertidumbre" porque el cambio de nombre está condicionado, como establece la ley, a un acuerdo comercial entre los propietarios de los derechos del apellido Trump y el Condado de Palm Beach para elaborar señalizaciones, mercancía y publicidad con la nueva identidad del aeródromo.

También asevera que el cambio podría generar "inconsistencias" en los sistemas federales de aviación mientras se actualiza el nuevo nombre en las bases de datos y "ambigüedad en las comunicaciones entre pilotos y controladores de tráfico aéreo".

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"En aviación, incluso las menores inconsistencias en la identificación de aeropuertos pueden crear riesgos de seguridad durante las operaciones de ruta, secuencia y emergencia", estipula en el recurso judicial.

El cambio ocurre en medio de las derrotas electorales de Trump y los republicanos en Palm Beach, donde la demócrata Emily Gregory ganó el mes pasado una elección especial que cambió de partido el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que incluye a Mar-a-Lago.

El cambio se suma al esfuerzo del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo con el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en Washington.

Además, por lo menos tres ciudades en Florida han nombrado calles en honor al mandatario: Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el Condado de Palm Beach, que llamó 'Donald J. Trump Boulevard' a la vía que conduce a Mar-a-Lago.