El Ejército israelí mata a un individuo armado en el sur del Líbano

"Soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) identificaron a un terrorista armado que violó los entendimientos del alto el fuego al cruzar la Línea de Defensa Avanzada y aproximándose a los soldados de las FDI, suponiendo una amenaza inmediata", alega el comunicado.

En el texto, las fuerzas armadas dicen que las tropas "eliminaron" al individuo.

El Ejército israelí se refiere como "Línea de Defensa Avanzada" a la frontera imaginaria que ha establecido de oeste a este en el sur libanés, creando un perímetro de entre 8 y 10 kilómetros entre esta marca y la divisoria entre Israel y el Líbano que permanece bajo ocupación militar.

En él se encuentran cinco divisiones de las fuerzas armadas, la misma cifra que mantenía antes del alto el fuego (que entró en vigor el viernes) para llevar a cabo la invasión terrestre en el sur del Líbano.

Esta línea imaginaria en el sur libanés emula el modelo de la conocida como "línea amarilla" de Gaza, en torno a la cual cientos de gazatíes han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego en la Franja.

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De la misma forma que lo explicado este domingo sobre el Líbano, los soldados israelíes abaten a diario a personas que se aproximan a la línea amarilla. Con comunicados que siguen la misma estructura, el Ejército justifica los tiroteos afirmando que quienes se aproximan a ella son terroristas que suponen "amenazas inmediatas" para los soldados.

Sin embargo, existen numerosos casos en los que se ha documentado que las personas abatidas eran civiles.

Cerca de 2.300 personas han muerto por ataques israelíes en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando el grupo chií libanés Hizbulá se implicó en la guerra regional en apoyo de Irán atacando Israel.

Hasta ahora, 15 soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano, mientras que dos civiles perdieron la vida en ataques de Hizbulá en el norte de Israel durante la guerra.