España pedirá el martes a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel

"Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea; es así de simple, así de sencillo", subrayó en un mitin de la precampaña electoral de Andalucía (sur).

El martes se reúnen en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros para analizar la guerra en Oriente Medio y Sánchez llamó a todos ellos a apoyar la propuesta española.

Volvió a reivindicar su no a una guerra "ilegal", que supone un "inmenso error" y que no solo está costando miles de vidas humanas, también millones de desplazados y billones de euros en pérdidas económicas.

"Por eso yo le pido a los que iniciaron esta guerra, que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu", recalcó.

Desde la tribuna de oradores, quiso dejar claro que España es un "pueblo amigo" de Israel, pero insistió en que ello no implica compartir un "atropello" del derecho internacional que se está traduciendo en sufrimiento, dolor y muerte.