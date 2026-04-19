Sharif conversa con Pezeshkian mientras Teherán condiciona retomar el diálogo

En un mensaje en su cuenta oficial de X, Sharif "apreció el compromiso de Irán, incluyendo su delegación de alto nivel a Islamabad para las conversaciones históricas" y las recientes discusiones mantenidas en Teherán por el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir.

El mandatario paquistaní evitó precisar si Irán enviará una nueva delegación para la ronda prevista este lunes, sobre la cual la República Islámica mantiene silencio oficial.

La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó poco antes de que "no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo" impuesto por Washington contra los puertos iraníes.

El mandatario paquistaní compartió con Pezeshkian sus recientes gestiones con los líderes de Arabia Saudí, Catar y Turquía, asegurando que Pakistán sigue comprometido con su papel de "facilitador honesto y sincero".

Esta mediación se produce bajo la presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien anunció el envío de sus delegados para este lunes pero advirtió que, si no hay acuerdo, podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán.

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Pese a la negativa inicial de Teherán, Sharif destacó la importancia de las recientes discusiones de Munir en Irán.

Entretanto, la capital paquistaní se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad y con sus hoteles desalojados para acoger a las delegaciones a partir de este lunes.

Irán, que este sábado retomó el "control estricto" del estrecho de Ormuz en respuesta al cerco estadounidense, calificó hoy el bloqueo de sus puertos como "ilegal y delictivo", situándolo como el principal obstáculo para retomar el diálogo directo antes de que la tregua expire el miércoles.