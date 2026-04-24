California enfrenta reducción en reservas de combustible para aviones de cara al Mundial

Para la semana pasada, California tenía una reserva de 2,6 millones de barriles, una cifra inferior al máximo de más de 3,5 millones de barriles registrado el año pasado.

La Comisión de Energía de California, organismo que monitorea el inventario de combustibles, ha dicho que las existencias actuales de combustible para aviones se encuentran “dentro de los rangos históricos” y aunque es ajustado aún no ha surgido “un déficit estructural”, según un portavoz citado por Los Angeles Times.

Sin embargo, la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente continúe pone a California en riesgo de enfrentar escasez y un aumento mayor en los boletos de avión.

Y es que el estado ostenta el estatus de ‘Isla Petrolera’ ya que carece de oleoductos que conecten sus refinerías con otros estados productores de petróleo de EE.UU., lo que lo obliga a importar entre el 60 % y el 70 % de su petróleo desde el extranjero.

El Estado Dorado obtiene del extranjero el 20 % de su combustible para aviones, mayormente de países asiáticos como Corea del Sur, según datos de la Comisión de Energía de California.

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Andy Walz, quien dirige el negocio de refinación de petróleo, oleoductos y productos químicos de Chevron, dijo a The Wall Street Journal que “es probable” que surja un déficit en los meses siguientes en California y que en “algún momento” las reservas se agotarán.

Se proyecta que más de 1,2 millones de visitantes internacionales viajarán a Estados Unidos para el Mundial 2026, según la firma de investigación Tourism Economics. Dos estadios en California acogerán 14 partidos en total.