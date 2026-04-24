España aumentará su apoyo financiero a la misión para el proceso de paz en Colombia

Albares se reunió hoy en Madrid con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con quien abordó los programas de trabajo conjunto en la región y firmó un acuerdo para reforzar el diálogo político "regular" entre España y la organización de países americanos, indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Entre otros asuntos, ambos conversaron sobre el seguimiento del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El jefe de la diplomacia española destacó la especial atención dedicada en estos últimos años al apoyo a la misión de asistencia, en la que España aumentará su esfuerzo financiero, que se suma a la presencia española en procesos electorales a través de misiones de observación, un elemento que Albares puso en valor.

El ministro español de Exteriores también remarcó el interés de España en seguir contribuyendo a la actividad de la OEA como "uno de sus principales donantes externos".

Durante el encuentro en la capital española se suscribió un acuerdo que establecerá un mecanismo de diálogo político regular entre España y la OEA, y que persigue propiciar un seguimiento de las distintas áreas de colaboración, así como ser "un canal permanente de diálogo sobre los temas de interés a nivel regional y global", aclara la nota.

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La contribución de España a la OEA en materia de cooperación al desarrollo se canaliza a través del Fondo Español para la OEA, que conmemora este año dos décadas de existencia, y a través del cual se han destinado más de 77 millones de euros en ese tiempo.