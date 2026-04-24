Etiopía y Sudán del Sur hablan sobre una mayor cooperación entre ambos países

"Sostuvimos una discusión bilateral sobre los temas que moldean nuestra región y el futuro compartido. Priorizamos la cooperación económica, explorando formas de impulsar la inversión y ampliar las oportunidades a través de asociaciones más sólidas", publicó Abiy en su cuenta de la red social X.

Además de subrayar los "fuertes y duraderos lazos" entre ambas partes, también abordaron la situación de sus respectivos países.

Mientras Sudán del Sur experimenta violencia entre grupos étnicos y un conflicto entre el Gobierno y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO), Etiopía vive una escalada de tensiones en la región norteña de Tigré que amenaza con reavivar la devastadora guerra que ocurrió entre 2020 y 2022, que dejó unos 600.000 muertos.