Google planea invertir hasta 40.000 millones de dólares en Anthropic

La operación contempla una inversión inicial de 10.000 millones de dólares a la valoración actual de Anthropic, mientras que otros 30.000 millones adicionales quedan condicionados al cumplimiento de objetivos, según el mismo portavoz.

La fuente destacó que Google es "un socio estratégico e inversor minoritario desde hace varios años", y que esta nueva inyección de capital se enmarca en la ampliación de la colaboración entre ambas compañías.

Esa colaboración incluye el uso de chips TPU y servicios de Google Cloud, así como el despliegue de hasta cinco gigavatios de capacidad de computación a partir de 2027, con la posibilidad de añadir capacidad adicional en el futuro.

Según The Wall Street Journal, la operación se estructura sobre una valoración actual de Anthropic, que no cotiza en bolsa, de unos 350.000 millones de dólares.

Google ha invertido hasta ahora unos 3.000 millones de dólares en Anthropic, según estimaciones del sector.

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Anthropic agregó que la operación se produce en un contexto de "refuerzo de su infraestructura tecnológica y de crecimiento de su actividad", en un momento de fuerte competencia en el sector de la inteligencia artificial.

La compañía aseguró recientemente haber alcanzado una tasa de ingresos de 30.000 millones de dólares anuales, frente a los cerca de 9.000 millones registrados a finales del año pasado, gracias al crecimiento de su herramienta estrella, Claude Code.

Asimismo, Anthropic informó que ha asegurado compromisos de financiación por hasta 65.000 millones de dólares en las últimas semanas, procedentes de distintos inversores y acuerdos de infraestructura, mientras busca ampliar su capacidad de computación para responder al aumento de la demanda de sus servicios y reforzar su posición frente a competidores como OpenAI.