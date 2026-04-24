Jefe de la misión de la ONU en RDC visita el este congoleño para reforzar la desescalada

"Goma ocupa un lugar central en los esfuerzos actuales en favor de la desescalada, la protección de los civiles y el apoyo a los procesos de paz en curso", declaró Swan en un comunicado.

Swan, quien asumió su cargo el 7 de abril, explicó que pretende reunirse con los equipos de la Monusco, escuchar sus análisis, dialogar con las autoridades de facto y examinar las "condiciones concretas" en las que la misión puede continuar el mandato establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La visita llega tras las conversaciones celebradas del 13 al 18 de abril en Montreux (Suiza) entre el Gobierno congoleño y los rebeldes, enmarcadas en las negociaciones del Marco de Doha para un Acuerdo de Paz Integral, firmado en noviembre de 2025, que fueron trasladadas a territorio suizo debido a la guerra en Oriente Medio.

La República Democrática del Congo (RDC) y el M23 acordaron un intercambio de 477 prisioneros en un plazo de diez días, un mecanismo de alto el fuego y garantizar acceso humanitario a la población civil, tras cinco jornadas de negociaciones en Suiza, algo que la Monusco acogió "con satisfacción".

El jefe de la misión también pidió cesar el uso de drones ofensivos, acabar con la interferencia y la usurpación de señales GPS, otorgar plena libertad de movimiento al personal y los medios de la Monusco, así como el uso seguro de los aeropuertos y del espacio aéreo.

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"Con esta visita, esperamos reforzar la dinámica a favor de la desescalada, devolver la esperanza a los habitantes de la región y apoyar la aplicación del alto el fuego para una paz duradera en el este de la RDC", concluyó Swan.

En febrero, la entonces jefa interina de la Monusco, Vivian van de Perre, también visitó Goma para supervisar un eventual alto el fuego entre el Ejército congoleño y el M23.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ratificando el pacto ministerial de junio, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Desde 1998, el este de la RDC -rico en minerales esenciales para la industria tecnológica- vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la Monusco.