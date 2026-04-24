Ministra colombiana pide acelerar acciones basadas en ciencia para transición energética

"Necesitamos tomar decisiones basadas en la ciencia. La ciencia ha llamado a que estamos justamente a poco tiempo de que se cierre la ventana de oportunidad de acción. Siete de los nueve límites planetarios ya fueron traspasados el año pasado", expresó Vélez en la rueda de prensa inaugural de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

Según el informe anual de 2025 del Planetaria Boundaries Science Lab del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático (PIK, por sus siglas en alemán), el estado de salud de la Tierra ha empeorado en el último año y está experimentando "un deterioro generalizado".

Esto ocurre porque se sobrepasaron siete de los nueve umbrales que regulan la estabilidad y la habitabilidad de las personas en el planeta, uno más que en 2024.

"Si no hacemos algo, ya va a ser muy tarde para tomar las acciones necesarias desde la perspectiva de lo que nos compromete como gobiernos", expresó Vélez.

La reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países, "poco más de mil de representantes de ONG y sociedad civil; al menos 500 representantes de comunidades, pueblos y sectores sociales de todo el mundo", y "30 parlamentarios de todo el mundo y 10 representantes de gobiernos subnacionales", entre otros, según Vélez.

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En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

Durante la jornada de este viernes será instalado el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que busca proporcionar insumos para que las políticas públicas ayuden al esfuerzo internacional de abandonar los combustibles fósiles.

Este organismo estará dirigido por la copresidenta del Panel de Alto Nivel de Expertos en Financiamiento Climático, la camerunesa Vera Songwe; el director y economista jefe del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el alemán Ottmar Edenhofer, y el profesor de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), Gilberto Jannuzzi.

"Es muy importante poder alinearnos en decisiones con la ciencia. Y esas decisiones son, por un lado, decisiones en el campo de la energía y por otro lado son decisiones en el campo de la geopolítica. No somos ingenuos, estamos en un momento muy particular que se ha acelerado después de el conflicto en el Medio Oriente", expresó Vélez sobre la guerra en Irán.

Eso, en su opinión, pone sobre la mesa "unas tensiones y unas nuevos desafíos en las conversaciones" que habrá en la conferencia de Santa Marta.

"Precisamente por eso sabemos que estamos en un momento histórico y es nuestra responsabilidad, como gobiernos y también como pueblos del mundo, estar a la altura de los desafíos que este contexto nos demanda", concluyó.