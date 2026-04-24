Policía de Perú allana vivienda de jefe electoral por irregularidades en comicios

Entre los inmuebles registrados en el marco de la investigación por la presunta comisión de colusión agravada se encuentra el del representante legal de la empresa Galaga, contrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -que encabezaba Corvetto- para el reparto del material electoral.

Dicho reparto de material se hizo tarde en numerosos locales de votación de Lima, lo que llevó a grandes retrasos en la apertura de los colegios.

El fiscal Raúl Martínez, quien está a cargo del caso, realizó una diligencia de allanamiento e incautación de teléfonos, computadores y documentos.

Medios locales detallaron que las autoridades también allanaron los domicilios de los exfuncionarios de la ONPE José Samamé y Juan Phang, a cargo de la gestión electoral y producción electoral, respectivamente.

Desde el mismo día de las elecciones generales, la Fiscalía investiga los problemas ocurridos durante la jornada, especialmente el retraso de la llegada de material electoral a los centros de votación en Lima, que provocó grandes demoras en la apertura de locales e incluso que 13 de ellos tuvieran que abrir al día siguiente, en una decisión inédita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este miércoles, el Ministerio Público anunció que pidió a la Justicia la detención preliminar de Corvetto, pero este viernes su abogado, Ricardo Sánchez, indicó a la emisora local RPP que el Poder Judicial declaró infundada dicha solicitud.

Sin embargo, el Ministerio Público apuntó que el juez sí autorizó el pedido de allanamiento en su domicilio, el cual se desarrolla desde las primeras horas de este viernes.

Corvetto dimitió este martes a la jefatura de la ONPE en medio de las críticas e investigaciones por las demoras en reparto del material, así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Pese a que la renuncia de Corvetto está prohibida por ley mientras haya un proceso electoral en marcha, fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano de control de la Judicatura, que también designa al jefe de la ONPE, y delegó interinamente a su gerente general, Bernardo Pachas.

Estas irregularidades han alimentado las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien señala un contubernio en su contra al ver que se quedará fuera de la segunda vuelta en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

López Aliaga amenazó a Corvetto y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidiendo que se anulen las elecciones o se convoque a una jornada supletoria de votaciones en Lima, su bastión electoral.

Con el 94,1 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,05 %; seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,03 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,90 %. Los dos primeros se perfilan para disputarse la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.