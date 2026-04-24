Rumanía extradita a Moldavia a un agente acusado de espiar para Bielorrusia

La extradición al país vecino tuvo lugar en el paso fronterizo de Albita, hasta donde fue escoltado por la policía rumana, informó el diario rumano Adevarul.

El detenido, Alexandru Balan, con ciudadanía de Rumanía y Moldavia, está condenado por la Justicia moldava a un año y seis meses de prisión, así como a la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y medio, tras haberse declarado culpable de divulgar secretos de Estado, concretamente de haber entregado información secreta a Bielorrusia.

Tras una investigación llevada a cabo en varios países bajo la coordinación de Eurojust, fue detenido en septiembre en Rumanía y enviado a prisión preventiva.

Entre 2024 y 2025, Balan, de 47 años, mantuvo varias reuniones en Budapest con agentes de inteligencia bielorrusos, durante las cuales recibió instrucciones y participó en actividades consideradas ilegales.

Los datos recabados por la fiscalía demuestran que colaboró con un oficial del KGB bielorruso en una red que operaba en varios países europeos.

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Además, Balan está siendo investigado por intento de traición en Rumanía.